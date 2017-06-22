Минсельхоз призвал равняться на «Ямальских оленей»

Минсельхоз рекомендовал тиражировать опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по поставкам оленины за границу на другие оленеводческие регионы России. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает пресс-служба правительство региона.

Специалисты ведомства заявили об этом в ходе видеоконференции, посвященной развитию переработки продукции оленеводства в регионах. На связь вышли все оленеводческие субъекты России — от Мурманска до Чукотки.

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Предприятие «Ямальские олени» из ЯНАО экспортирует мясо оленей с 2008 года. За это время в Швецию, Германию, Финляндию поставлено более трех тысяч тонн оленины. Предприятие занимается также и выпуском готовой продукции — колбасных изделий и различных полуфабрикатов. Помимо Ямала оленину из России экспортирует только Республика Коми.

В феврале сообщалось, что Россия начнет поставки оленины, рыбы и ягод в Белоруссию, а также о первой партии рогов оленей из ЯНАО в Китай на общую сумму один миллион долларов.

На Ямале содержится крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя — более 717 тысяч животных. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.