Бундестаг отменил все послевоенные приговоры за гомосексуализм

Осужденных в послевоенное время немецких гомосексуалов реабилитируют, им будут выплачены компенсации. Такое решение единогласно приняли депутаты бундестага, сообщает Deutsche Welle (DW).

Пострадавшим полагается единовременная выплата размером три тысячи евро, плюс полторы тысячи за каждый начавшийся год заключения.

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Министр юстиции ФРГ Хайко Маас назвал это решение «запоздавшим актом восстановления справедливости». По оценкам возглавляемого им ведомства, за компенсацией обратятся до пяти тысяч человек.

Как уточняет русскоязычная версия сайта DW, в последний момент перед голосованием депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) исключили из программы компенсаций лиц, осужденных за гомосексуальные отношения с подростками, не достигшими 16 лет.

Параграф 175 Уголовного кодекса, предполагавший уголовную ответственность за гомосексуальные отношения между мужчинами, появился в Германии еще при кайзере и активно применялся в период нацизма. Статья оставалась в уголовных кодексах ФРГ и ГДР и после 1945 года. В 1968 году закон отменили в ГДР, годом позже он был смягчен и в Западной Германии, а окончательно его убрали из уголовного кодекса только в 1994 году.