ФСБ сообщила о деле в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении исполняющего обязанности вице-премьера правительства Удмуртии Рафиса Касимова. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Информированный источник сообщил агентству, что ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, превысил 700 миллионов рублей.

О задержании Касимова правоохранителями 22 июня сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев. По его словам, у регионального кабинета министров силовики запросили должностные инструкции задержанного чиновника. В служебном кабинете Касимова в правительстве Удмуртии и в министерстве лесного хозяйства прошли оперативные мероприятия.

Он занял пост вице-премьера республиканского правительства, курирующего промышленность, в том числе нефтяную, ОПК, ЖКХ, транспортную и дорожную отрасль и лесное хозяйство, в 2016 году. До этого, с 2006 года, Касимов был министром лесного хозяйства республики.

4 апреля президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. В тот же день суд арестовал чиновника по подозрению в получении взяток. Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.