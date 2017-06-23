Urban Decay выпустила жидкую помаду с ультрадлинным аппликатором

Косметическая компания Urban Decay пополнила коллекцию Vice и выпустила водостойкую жидкую помаду. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.

Новое средство предлагается с матовой либо металлизированной текстурой и ультрадлинным аппликатором, позволяющей прокрашивать контур и уголки губ. Помада не оставляет чувства сухости на губах. В линейке тридцать различных оттенков, включая популярный розовый Big Bang, розово-лиловый Backtalk и коричневый 1993, а также цвета из прошлых лимитированных серий коллекции Vice.

Фото: пресс-служба Urban Decay 1 /5

Идея создания Urban Decay принадлежит соучредителю корпорации Cisco Systems Сэнди Лернер (Sandy Lerner). В 1996 году вместе с партнерами Дэвидом Совардом (David Soward) и Венди Зомнир (Wende Zomnir) она выпустила первую линию косметических средств Urban Decay, давшую название бренду. В мае 2017 года марка представила лимитированную линию вечерней косметики Nocturnal, в том числе палетку теней в насыщенных тонах.

