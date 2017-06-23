Депутат Госдумы всех созывов Решульский досрочно покинул парламент

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Сергея Решульского, избиравшегося в нижнюю палату парламента всех созывов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 23 июня.

Решульский, объяснивший уход из Госдумы проблемами со здоровьем, выразил надежду, что в будущем будет сотрудничать с парламентариями. «Я надеюсь все-таки, что будет достаточно сил, чтобы восстановиться. И не исключаю, что в том или ином качестве, хотя бы как помощник у вас, мог бы еще применить свои силы», — сказал он.

Спикер Думы Вячеслав Володин призвал депутатов найти оптимальный вариант работы для коммуниста. Он подчеркнул, что Сергей Решульский обладает энциклопедичным знанием законодательства и бесценным опытом работы с ним.

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21 июня Решульский рассказал в беседе с «Лентой.ру», что решил сдать депутатский мандат из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что в апреле перенес очередную операцию.

65-летний Сергей Решульский работал в Госдуме всех семи созывов. Он является автором 200 законодательных инициатив. Среди них — предложение запретить повышение пенсионного возраста до 2025 года и признать советские фильмы общенародным достоянием.

В начале месяца отказались от мандатов депутаты Владимир Жутенков и теннисист Марат Сафин, решивший сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта. Ранее ушли из нижней палаты парламента еще трое членов «Единой России», в их числе — один из самых богатых депутатов действующего и прошлого созывов Александр Скоробогатько.