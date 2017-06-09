Госдума прекратила полномочия еще одного депутата от «Единой России»

Государственная Дума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Владимира Жутенкова, который был избран в нижнюю палату парламента по одномандатному округу в Брянской области. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ТАСС.

Жутенков написал заявление о сложении думского мандата 7 июня. Он пояснил журналистам, что для него это стало «обдуманным шагом». «Я остаюсь практически в Думе, потому что мои знания сельского хозяйства, я считаю, пригодятся», — сказал Жутенков.

Бывший депутат также выразил надежду, что «избиратели его простят».

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Как сообщил вице-спикер ГД от «Единой России» Сергей Неверов, Жутенкову было предложено стать советником по вопросам агропромышленного комплекса, поскольку до избрания в нижнюю палату парламнта он работал в этой сфере.

«Как человек, который переживает душой за производство, он все время тяготел к прежней своей работе», — сказал Неверов, добавив, что в связи с этим Жутенков и принял решение о досрочном сложении депутатских полномочий.

Ранее, 7 июня, Дума так же досрочно прекратила полномочия депутата от ЕР, российского теннисиста Марата Сафина. О том, что Сафин написал заявление об отказе от депутатского мандата, стало известно 25 мая. Он согласился стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта на общественных началах.