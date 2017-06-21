Чувашский единоросс сменил в Госдуме Марата Сафина

Центризбирком передал депутатский мандат, который освободился после ухода из Госдумы теннисиста Марата Сафина, секретарю чувашского отделения «Единой России» Николаю Малову. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 июня.

Малов следовал за Сафиным в региональном списке партии на выборах в Госдуму, прошедших осенью прошлого года. Список объединял кандидатов от Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Нижегородской области.

Нижняя палата парламента досрочно прекратила полномочия Сафина 7 июня. О том, что он решил отказаться от депутатского мандата, стало известно 25 мая.

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Сафин рассказал, что хочет сосредоточиться на общественной деятельности в сфере спорта. Он согласился продолжить работу в Госдуме в качестве советника ее спикера Вячеслава Володина по вопросам спорта.

Марат Сафин, завершивший спортивную карьеру в 2009 году, впервые избрался в нижнюю палату парламента в 2011-м. Теннисист является победителем Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open 2005-го. В составе российской сборной он становился двукратным обладателем Кубка Дэвиса.

52-летний Малов — депутат Госсовета Чувашии с 2003 года. В законодательном органе республики действующего, пятого, созыва возглавлял комитет по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

