Путин поручил рассмотреть идею об увеличении предельного возраста для военных

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть вопрос об увеличении предельного возраста для военной службы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИА Новости.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен Минобороны до 20 декабря 2017 года.

15 июня во время прямой линии глава страны заявил, что вопрос увеличения предельного срока службы для офицеров может быть решен положительно.

На данный момент предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии, адмиралов флота, генерал-полковников и адмиралов установлен в 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов — в 60 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — в 55 лет, для прочих военнослужащих — в 50 лет.

Кроме того, 15 июня «Коммерсантъ» сообщил о готовящемся проекте увеличения минимальной выслуги лет, достаточной для выхода военнослужащих на пенсию. По словам источников издания, порог планируется нарастить с 20 до 25 лет. Введение в действие новых правил планируют на период после президентских выборов 2018 года.