Власти ЛНР предупредили о подготовке СБУ провокации на границе с Крымом

Украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом. Об этом журналистам заявил министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александр Басов, передает РИА Новости.

«Министерством государственной безопасности ЛНР получена оперативная информация о готовящихся спецслужбами Украины на границе с Крымом провокациях в отношении международных наблюдателей ОБСЕ», — сказал он.

Материалы по теме Накрывает войной К чему приведут самые масштабные за полтора года бои в Донбассе

По информации МГБ, на представителей миссии готовятся покушения в районах пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». Операцией вблизи российского региона, как уточнил Басов, занимается ряд сотрудников департамента контрразведки пятого управления Службы безопасности Украины. По словам министра, провокация направлена на запугивание работников миссии ОБСЕ.

В зоне конфликта на Украине с марта 2014 года действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Она начала свою работу в связи с обращением правительства Украины в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.