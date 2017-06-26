Россия выйдет из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148

Россия завершает сотрудничество с Украиной по производству регионального пассажирского самолета Ан-148. Об этом заявил высокопоставленный чиновник госкорпорации «Ростех», передает Rambler News Service.

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума», — посетовал чиновник. По его словам, в Воронеже дособираются последние два самолета, после чего проект Ан-148 в России будет закрыт. Источник в «Ростехе» также отметил, что «машина достаточно импортозависима и с обратной стороны» — 50 процентов комплектующих Ан-148 производятся в России.

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В сентябре 2016 года стало известно о том, что авиаконцерн «Антонов» не сможет до конца года выпустить ни одного нового самолета из-за разрыва кооперационных связей с Россией. В 2015 году было произведено два самолета — Ан-148 и Ан-158 — с использованием задела из российских комплектующих. В настоящее время украинские авиастроители ищут альтернативных поставщиков комплектующих.

Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный корпорацией «Антонов». Всего с 2009 года произведено 50 машин. Российский аналог — «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100).

