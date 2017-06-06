Росгвардия заявила о закупке новых самолетов и вертолетов

Авиационные части войска Национальной гвардии закупят целый ряд новых самолетов и вертолетов. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил заместитель главкома войск Национальной гвардии по авиации Александр Афиногентов.

«Военно-промышленной комиссией одобрены контрольные цифры для планирования госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, в том числе по вопросам закупки новой авиационной техники. Из современных образцов предлагается закупить самолеты Ил-76МД-90А, Ту-204-300, Ан-148, Ил-112В, вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8АМТШ, Ми-26Т2, Ми-35М», — рассказал Афиногентов.

По его словам, в программу также закладывается закупка 200 единиц средств наземного обеспечения полетов и ремонт свыше 300 единиц авиатехники. Расширение парка авиатехники, подчеркнул Афиногентов, будет зависеть от конкретизации поставленных задач. В данный момент планируется довести долю современной техники в авиации войск Нацгвардии до 70 процентов к 2025 году.

В настоящее время авиационные части войск Нацгвардии оперируют техникой, переданной из МВД при разделении ведомств: Ту-154, Ту-134, Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B), Як-40 и L-410. Вертолетный парк представлен машинами Ми-26, Ми-24, Ми-8 различных модификаций, Ка-226, «Ансат», Eurocopter AS-355N и Robinson R-44. В составе авиачастей, кроме того, используются малые беспилотники ZALA, «Элерон» и «Орлан», а также комплексы высотного наблюдения «Око» на базе аэростатов.

Федеральная служба войск Национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Новое ведомство получило под контроль собственно войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а кроме того — региональные отряды СОБР и ОМОН, ФГУП «Охрана» и Вневедомственную охрану МВД, а также Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Помимо этого, в Росгвардии сосредоточены структуры лицензионно-разрешительной работы в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.