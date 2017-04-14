Авиастроительный концерн «Антонов» обжаловал неустойку в 180 миллионов рублей

Украинский авиастроительный концерн «Антонов» подал кассационную жалобу на решения двух инстанций российских арбитражных судов, которые по иску Минобороны России взыскали с украинских авиастроителей более 180 миллионов рублей неустойки. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Московского округа назначил рассмотрение кассационной жалобы «Антонова» на 29 мая. Предприятие просит отменить решение арбитражного суда Москвы, частично удовлетворившего иск Минобороны о взыскании более 357 миллионов рублей неустойки с украинского концерна, и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, оставившего это решение в силе.

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Из материалов дела следует, что Минобороны Украины в июне 2014 года уведомило оборонное ведомство России о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия специалистов Минобороны России. В ответ российское Минобороны сообщило концерну «Антонов», что считает испытания самолета Ан-70 не начатыми, а результаты, полученные украинской стороной, не подтвержденными.

28 января 2016 года концерн «Антонов» опроверг информацию о ликвидации, сообщив, что речь шла о его реорганизация после вхождения в госконцерн «Укроборонпром».

Концерн «Антонов» создан в 2005 году для объединения существующего с 1989 года одноименного госпредприятия с производственной кооперацией киевского КБ Антонова. КБ в советское время специализировалось на разработке самолетов для гражданской (наиболее известные машины: Ан-2 и Ан-24) и военно-транспортной (Ан-12, Ан-22, Ан-124) авиации. После распада СССР концерн сосредоточился на нескольких проектах, в их числе пассажирские и грузопассажирские самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортный самолет Ан-70.