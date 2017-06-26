Coach определил составляющие аромата роскоши американской жизни

Американский производитель аксессуаров класса люкс Coach выпустил новый аромат — Coach For Men. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня. В рекламной кампании принял участие американский актер и режиссер Джеймс Франко.

По словам представителей марки, новинку характеризуют роскошь американской жизни и урбанистическое обаяние Нью-Йорка. В аромате чувствуются ноты азиатской груши, кумквата, герани, бергамота и кориандра. Флакон выполнен с синим градиентом, а колпачок сделан в форме поворачивающегося замочка из темно-серого металла.

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. Первый бутик в Москве открылся в 2008 году.

В конце мая 2017 года марка представила коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную космосу и НАСА. В линейке: куртки, толстовки, сумки и брелоки с символикой НАСА, а также с разноцветными нашивками, на которых изображены космические ракеты, летающие тарелки, планеты и астронавты.