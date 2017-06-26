Литовский туроператор запустит чартеры из Жуковского в Анталью

Литовский туроператор Kidy Tour во вторник, 27 июня, планирует запустить чартеры из Москвы в Анталью. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Перевозить туристов из подмосковного аэропорта Жуковский на зарубежный курорт намерена турецкая авиакомпания SunExpress. Для этой цели будут использоваться самолеты Boeing 737-800.

Материалы по теме Первый пошел Аэропорт Жуковский открылся для регулярных рейсов

Чартеры в Анталью планируют выполнять вплоть до 24 октября текущего года. Такая информация опубликована на сайте воздушной гавани.

Как заявили в Kidy Tour, Жуковский идеально подходит для семейных туристов, так как может похвастаться новейшей инфраструктурой и отсутствием очередей.

Первой авиакомпанией, которая начала выполнять полеты в Турцию из подмосковного аэропорта, стала Onur Air. В начале мая перевозчик открыл рейсы из Жуковского в Стамбул.