Израиль заморозил создание у Стены Плача общих мест для молитв мужчин и женщин

Израильское правительство приостановило проект создания мест для совместных молитв мужчин и женщин у Стены Плача в Иерусалиме. Об этом сообщает The New York TImes.

Материалы по теме Ни один еврей не пострадал Исследователи зафиксировали падение уровня антисемитизма

«Сегодняшнее решение — мощный удар по единству евреев, еврейских сообществ и самой сути взаимоотношений между Государством Израиль и еврейскими диаспорами», — заявил по этому поводу министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Как сообщает РИА Новости, автор идеи о месте совместных молитв, глава Еврейского агентства «Сохнут» Натан Щаранский также выразил свое разочарование.

Решение о создании зоны совместных молитв было принято в январе 2016 года после многолетних консультаций с лидерами еврейских общин мира. За выступали представители либеральных иудейских сообществ в Израиле и за рубежом, против — ортодоксальные последователи иудаизма, контролирующие религиозную жизнь еврейского государства.

Стена Плача поделена на две части — женскую и мужскую. Женщинам, в отличие от мужчин, во время молитв запрещено читать вслух свитки Торы, использовать ритуальное покрывало талит или трубить в рог шофар.