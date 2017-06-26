Американцам предложили дизайнерские презервативы

Американский дизайнер Александр Вонг выпустил собственную коллекцию презервативов под названием #ProtectYourWang. Об этом сообщается на официальной странице модельера в Instagram. Запуск линейки стал частью совместного проекта с Trojan Condoms.

#WANGSQUAD #WANGFEST #Pride #TrojanBrandCondoms #WeLoveWhoWeLove A post shared by ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) on Jun 25, 2017 at 5:49pm PDT

Коллекция была официально представлена во время гей-парада, который прошел в Нью-Йорке 25 июня. Презервативы раздавали бесплатно вместе с переводными татуировками от Вонга. Своим проектом дизайнер хотел обратить внимание на необходимость использования презервативов, чтобы предотвращать инфекции, передаваемые половым путем.

#WANGFEST. The #ProtectYourWang float at New York #Pride with #TrojanBrandCondoms. Follow live on Instagram Stories. #WeLoveWhoWeLove A post shared by ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) on Jun 25, 2017 at 2:49pm PDT

Александр Вонг — американский дизайнер, бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga. Первая коллекция дизайнера была представлена в 2008 году, тогда он выиграл премию Совета модельеров Америки. Одежду от Вонга продают несколько десятков мировых ретейлеров, в том числе Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Dover Street Market, Browns и Otte and Selfridges.