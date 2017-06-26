Саудовская Аравия решила побороться с холерой в Йемене

Власти Саудовской Аравии выделили 67 миллионов долларов на борьбу с холерой в Йемене. Об этом сообщает The Independent.

«Саудовская Аравия привержена тесной работе с нашими партнерами в гуманитарной сфере, чтобы успешно бороться с холерой и улучшать общую санитарную ситуацию в Йемене», — сообщил доктор Абдулла бин Абдулазиз аль-Рабеа, советник королевского двора и координатор центра гуманитарной помощи короля Салмана. По его словам, указ о выделении средств подписал недавно назначенный наследник престола кронпринц Мухаммед ибн Салман.

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По данным ВОЗ, ежедневно в Йемене фиксируется по пять тысяч случаев заражения холерой, и контролировать распространение эпидемии практически невозможно. Всего от нее пострадали около 200 тысяч человек, погибли больше тысячи. Медики называют эту эпидемию «самой значительной в мире».

В стране тем временем продолжается гражданская война. За одну из сторон выступают боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, за другую — войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В конце марта 2015 года она начала кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.