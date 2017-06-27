Осужденный экс-владелец «Инком-авто» Дмитрий Козловский бежал от следствия

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга «Инком-авто» Дмитрия Козловского. Он признан виновным в мошенничестве с кредитом, взятым десять лет назад в Альфа-банке. Сам бизнесмен объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие предполагает, что бывший бизнесмен находится за пределами России и намерено предпринимать все предусмотренные законом меры для розыска беглеца и исполнения решения суда.

Осужденный на восемь лет за мошенничество бизнесмен не явился на заседание суда. «Бегство Козловского можно рассматривать как очевидное признание им своей вины», — заявил в связи с этим «Ленте.ру» представитель Альфа-Банка. «В самом тесном сотрудничестве с правоохранительными органами мы намерены сделать все возможное для того, чтобы решение суда было исполнено. В данном случае мы защищаем интересы наших добросовестных клиентов-вкладчиков и для нас не существует никаких "сроков давности" для преступлений такого рода», — подчеркнул руководителя блока «Безопасность» «Альфа-Банка» Андрей Курбатов.

В конце нулевыхгодов Козловский задолжал кредиторам ибывшим партнерам сумму в десятки миллиардоврублей, из них 42 млн долларов — Альфа-Банку.

Холдинг «Инком-авто» до осени 2008 года был крупнейшим розничным продавцом автомобилей в России. Его оборот оценивался в 940 миллионов долларов. Однако из-за экономического кризиса компания лишилась дилерства всех автомобильных марок и закрыла все салоны.