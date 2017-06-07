Финансы
 

Кредитный портфель Альфа-банка в АПК увеличился до двух миллиардов долларов

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Кредитный портфель Альфа-банка в агропроме с начала 2016 года вырос в два раза и к середине 2017 года достиг двух миллиардов долларов. Об этом сообщил директор управления по работе с крупными корпоративными клиентами банка Сергей Андреев на XVIII зерновом раунде Зернового союза в Геленджике.

«Капитал банка составляет значительную сумму — порядка 5,7 миллиарда долларов. Наш кредитный портфель в агропромышленном комплексе сегодня — два миллиарда долларов, а портфель проектов с учетом гарантий и торгового финансирования достигает 2,5 миллиарда долларов. Причем, речь идет о крупных и средних клиентах, не учитывая малый бизнес. И порядка 50 процентов этой суммы — инвестиционные проекты», — заявил он.

При этом Андреев отметил, что в начале 2016 года портфель банка в АПК составлял миллиард долларов. По его словам, порядка 30 процентов «аграрного портфеля» банка приходится на растениеводство. «Среди клиентов также есть и животноводы, и торговые компании, и зернотрейд», — сказал он, отметив, что банк «присутствует на каждом этапе производственного цикла».

Как подчеркнул Сергей Андреев, в стратегии Альфа-Банка агропромышленный комплекс определен как одно из приоритетных направлений и точек роста. «В банке создана специальная команда по работе с Минсельхозом в рамках этой программы. Мы помогаем нашим клиентам подготовить комплект документов, оказываем консультационную поддержку и в ряде проектов взаимодействуем с Минсельхозом», — сказал он.

«Что касается экспортной торговли зерном, то мы готовы предоставлять кредиты на финансирование партий товаров. То есть, мы готовы входить в цикл от формирования партии товара и до ее продажи», — подчеркнул Андреев и добавил, что это направление банк готов финансировать до 90 процентов, а в некоторых случаях — до 100 процентов от суммы контракта.

В настоящее время у банка более 1,2 тысячи корпоративных клиентов в АПК. Наиболее крупные среди них — холдинги «Продо», «Степь», «Русагро», «Солнечные продукты», «Сибирская аграрная группа» и другие.

Как заявлял ранее член правления Альфа-банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин, по итогам 2017 года весь корпоративный портфель банка может составить около 24-25 миллиардов долларов (19 миллиардов на конец 2016 года). В течение пяти лет стоит задача по удвоению кредитного портфеля. В настоящее время доля банка на рынке корпоративного кредитования чуть больше трех процентов, через пять лет она может составить пять процентов, причем в приоритетных отраслях — до 10 процентов, говорил он.

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