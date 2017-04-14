Акционеры Альфа-Групп заявили о дистанцированности от политики

Альфа-Групп официально заявила о том, что не вмешивается в политическую жизнь стран присутствия. Об этом говорится в открытом письме акционеров, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

«За все время существования группы, ее акционеры считали для себя невозможным не только вмешиваться в политическую жизнь стран своего присутствия, но даже публично озвучивать любую политическую позицию», — отмечается в соообщении.

В Альфа–банке добавили, что любая бизнес-структура должна работать в строгом соответствии с законами и правилами той страны, где она присутствует и поддерживать рабочие отношения с властями, «не зависимо от их политической ориентации».

«Мы никогда не подменяли менеджмент контролируемых нами компаний. Иногда это имело и негативные последствия. Один из таких примеров — неосторожное заявление пресс-службы Альфа-Банка Украина, давшее возможность обвинить акционеров группы в наличии у них "своей" политической позиции в отношении российско-украинского конфликта. Еще раз подчеркнем, мы вне политики и вне любых политических оценок», — говорится в заявлении.

В Альфа-Групп также отметили, что в последние месяцы акционеры обвинялись во многих политических просчетах, причем зачастую эти обвинения носили взаимоисключающий характер. «Американские и украинские СМИ неоднократно называли нас "агентами Кремля", российские ура-патриоты обвиняли в тайной поддержке оппозиции. Теперь мы стали пособниками украинской власти, при том, что почти ежедневно на Украине нападают на наши отделения, уничтожают наши банкоматы», — отмечается в письме.

«Мы занимаемся бизнесом. И будем пытаться продолжать им заниматься — и в России, и на Украине, и в Западной Европе, и в США. Мы уверены, что только политически неангажированный бизнес, взаимные инвестиции сближают народы, служат взаимопониманию, предотвращают потенциальные конфликты», — говорится в заявлении.

13 апреля пресс-служба Альфа-банка на Украине опубликовала заявление, в котором опровергалась причастность кредитной структуры к размещению рекламы в Киеве с изображениями полевых командиров непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

В нем в частности говорилось следующее: «Альфа-банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе».

Заявление пресс-службы Альфа-банка на Украине стало реакцией на появление в Киеве билбордов банка с изображениями убитых полевых командиров ДНР и ЛНР и надписью: «Это все, что останется после меня. Депозиты в Альфа-банке».