Альфа-Банк и Евгений Гинер договорились о реструктуризации долга

Альфа-Банк и бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер подтвердили готовность урегулировать вопрос с выплатой просроченной задолженностью на основе взаимных договоренностей, говорится в сообщении банка. Компромисс достигнут, несмотря на решение суда, вынесенное в пользу Альфа-Банка.

«Основные условия реструктуризации нами согласованы, в настоящее время идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации», - заявил член правления Альфа-Банка Максим Першин. По его словам, стороны близки к финалу переговоров о реструктуризации просроченной задолженности.

При этом в понедельник, 27 февраля, Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на решения Мещанского суда о взыскании с Евгения Гинера и Эдуарда Маргиева почти 100 миллионов долларов по кредиту Альфа-Банка, и оставил в силе вынесенный ранее вердикт.

«Несмотря на то, что решение суда подтверждает правоту позиции Альфа-Банка, мы сохраняем нацеленность на сохранение партнерских взаимоотношений с Евгением Гинером и в настоящее время уверенно движемся в направлении финального подписания мировых соглашений», - подчеркнул Максим Першин.

По его словам, это тот случай, когда позиция второй стороны конструктивна, что дает возможность выработать «достаточно комфортные условия реструктуризации и взаимодействия в рамках погашения действующей задолженности».