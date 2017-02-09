Банк РПЦ предъявил иск Альфа-банку на 11 миллиардов рублей

Банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ), подал в Арбитражный суд Москвы иск к Альфа-банку. Сумма требований составляет около 10,6 миллиарда рублей, следует из карточки дела.

Заявление поступило в суд 8 февраля. Суть претензий «Пересвета» пока не раскрывается, дата рассмотрения поданного заявления еще не определена.

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В конце января Банк России ввел новый мораторий в «Пересвете» на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. В ЦБ отметили, что он не является страховым случаем, но это не отменяет обязанности Агентства по страхованию вкладов выплачивать страховое возмещение вкладчикам.

В октябре 2016 года кредитная организация уверяла, что не испытывает проблем с ликвидностью. Тем не менее «Пересвет» ограничил выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.

«Пересвет» занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежат РПЦ, еще 24 процента — Торгово-промышленной палате.