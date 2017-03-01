Мосгорсуд подтвердил долг президента ЦСКА в 100 миллионов долларов

Мосгорсуд признал законным взыскание с президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера более 100 миллионов долларов в пользу Альфа-Банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», — сказал представитель суда.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным взыскание с президента ПФК ЦСКА и двух соответчиков дополнительно еще 3,5 миллиона долларов долга. Причины доначисления этой суммы не уточняются.

20 октября прошлого года сообщалось о том, что годовой убыток ЦСКА составляет один миллиард рублей. При этом возможными путями выхода из кризиса были названы привлечение новых инвесторов или продажа клуба для сохранения финансирования.

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Летом 2016 года Мещанский суд Москвы постановил взыскать с Гинера более 98 миллионов долларов в пользу Альфа-банка.

Президент ЦСКА выступал поручителем по договору от марта 2013 года неназванной столичной компании. После оформления кредита фирма перестала выплачивать долг, и банк был вынужден обратиться за деньгами к поручителю. Всего заемщику было выдано около 104 миллионов долларов.

Евгений Гинер руководит ЦСКА с 2001 года. Также 56-летний спортивный функционер занимается предпринимательской деятельностью.