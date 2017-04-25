Бизнес
 

Альфа-Банк профинансирует импортозамещающее производство шампиньонов

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Альфа-Банк предоставил финансирование для строительства импортозамещающего производства по выращиванию свежих шампиньонов в Курской области. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем в «Ленту.ру».

Кредитное соглашение между Альфа-Банком и ООО «Грибная радуга» заключено на сумму около миллиарда рублей. Предприятие уже получило от банка свыше 550 миллионов рублей, которые были направлены на реализацию первой очереди проекта, включая строительство грибного и компостного цехов.

Запуск производства запланирован на второй квартал 2017 года. Годовой объем продукции, на первом этапе, составит 4 тысячи тонн шампиньонов и 10 тысяч тонн компоста. В процессе развития проекта объем производства должен вырасти до 12 тысяч тонн грибов ежегодно. На эти цифры планируется выйти в 2019 году. Общий объем инвестиций в проект к этому моменту достигнет 3,6 миллиарда рублей.

По словам основного владельца компании Александра Удодова, в 2016 году емкость рынка свежих шампиньонов в России составила около 50 тысяч тонн в год, из которых 80 процентов составила импортная продукция. По расчетам компании «Грибная радуга», реализация проекта позволит занять около 16,5 процента рынка, а доля импортной продукции снизится до 50 процентов.

Удодов считает, что при развитии культуры потребления потенциал российского рынка свежих шампиньонов может составлять порядка 180 тысяч тонн ежегодно. «Отечественный рынок грибов на сегодня находится в зачаточном состоянии. Поэтому, мы считаем, что его развитие начнется только после запуска, аналогичных нашему, высокотехнологичных производств шампиньонов с собственным производством компоста, позволяющие работать с эффективностью мировых производителей грибов», — сказал он. Удодов подчеркивает, что рентабельность этого бизнеса в России была бы значительной, если бы в стране развивались производства, соответствующие мировым технологическим стандартам.

«Ввиду того, что российское внутреннее производство свежих шампиньонов незначительно, в стране отсутствуют высокотехнологичные производства шампиньонов с собственным производством компоста фазы три и новейшим оборудованием. Основная масса действующих российских производителей грибов везут за тысячи километров импортный компост или приобретают некачественный у отечественных мелких кустарных компаний. Крупные производители компоста на рынке РФ отсутствуют», — поясняет Удодов. Кроме того, по его словам, большинство фермеров выращивают гриб в неспециализированных помещениях с нарушением технологии, и это негативно сказывается на урожайности и себестоимости продукции.

«Основополагающим фактором достижения польских и голландских показателей эффективности является внедрение технологии с определенными требованиями к строительным конструкциям и современным оборудованием производителей с мировым опытом. Высокая эффективность даёт возможность иметь высокомаржинальный и высокорентабельный бизнес при сравнительно низких сырьевых, энергетических и трудовых затратах, — уверен Удодов. — Поэтому данный бизнес в расчете на тонну продукции является капиталоемким, а необходимые инвестиции в технологию и опыт — важнейший вопрос успешной реализации таких проектов».

Предприниматель добавил, что на начальном этапе компании пришлось потерять много времени на общение с разными финансовыми учреждениями для привлечения заемного финансирования. «В данных условиях компания обратилась в Альфа-Банк, который в течение месяца смог вынести положительное решение на приемлемых для нас условиях», — сказал бизнесмен. Он добавил, что рассчитывает на долгосрочное партнерство с финансовой структурой при развитии проекта.

«Финансирование импортозамещающих производств относится к стратегическим фокусам корпоративного бизнеса Альфа-Банка. Мы рады, что при кредитной поддержке Альфа-Банка компания имеет возможность создания современного сельскохозяйственного производства», — отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

В Альфа-банке рассказали «Ленте.ру», что выращивание грибов — лишь один из импортозамещающих проектов, которые намерен финансировать банк. Так, к примеру, кредитная организация намерена принять участие в программах Фонда развития промышленности (ФРП), направленных на внедрение передовых технологий, модернизацию производств и импортозамещение, что дает возможность российским предприятиям получать льготное финансирование через Альфа-банк, сообщили в пресс-службе банка.

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