Дело о банкротстве сталелитейного гиганта завершилось мировым соглашением

Судебный процесс по делу о банкротстве одного из крупнейших российских производителей металлопроката — комбината «Красный Октябрь» — завершился мировым соглашением между должником и кредитором. Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на решение Арбитражный суд Волгоградской области.

«Мировое соглашение удовлетворить. Производство по делу о банкротстве металлургического комбината "Красный Октябрь" прекратить», — объявила судья.

При этом, как сообщает агентство, ранее на суде отмечалось, что условием заключения мирового соглашения является отсрочка уплаты долга на 96 месяцев.

Суд по иску «Альфа-банка» в августе 2016 года ввел в отношении «Красного Октября» процедуру наблюдения. Сумма задолженности, которая стала основанием для иска, составила 1,3 миллиарда рублей, сообщала пресс-служба суда. Позже истец уступил право требования об уплате долга владельцу предприятия — швейцарской компании Red October International.

Как сообщали представители самого «Красного Октября», общая сумма задолженности предприятия всем кредиторам составляет 7,5 миллиарда рублей.

В апреле 2016 на предприятии прошли обыски и выемка документов. В результате оперативно-следственных мероприятий был задержан ряд должностных лиц в рамках расследования по делу о растрате. Кроме того, как сообщал «Коммерсантъ», результаты проведенной в феврале-марте 2016 года прокурорской проверки показали, что «Красный Октябрь», а также тракторный завод (Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ») не поставили в срок более трех тысяч единиц продукции по гособоронзаказам.

Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» основан в 1897 году и является одним из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали для предприятий авто и авиапрома, химического, нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности. Доля комбината на российском рынке нержавеющих марок стали составляет около 40 процентов. Продукция завода экспортируется в 30 стран мира.