Московский арбитраж признал «Яшму» банкротом

Ювелирная компания «Яшма» решением Московского арбитражного суда признана банкротом. Об этом в среду, 25 января, сообщает Rambler News Service.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство Сбербанка, просившего отложить рассмотрение дела о банкротстве по существу. В отношении ювелирной компании открыто конкурсное производство сроком на полгода.

Как заявил Rambler News Service временный управляющий Кирилл Харитонов, восстановление платежеспособности компании невозможно, при этом у «Яшмы» есть имущество, которое может быть реализовано в пользу кредиторов.

19 декабря стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении руководства «Яшмы». По версии следствия, в 2011-2012 годах руководители компании вступили в сговор и создали преступную схему, что позволило им уклониться от уплаты семи миллиардов рублей налогов.

