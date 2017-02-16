Производитель «Архыза» оспорит решение суда о банкротстве компании

Производитель минеральной воды «Архыз», компания «Висма», обжалует решение суда о признании банкротом, сообщает ТАСС. С таким заявлением выступил начальник юридического отдела компании Али Батербиев.

«Соответствующие документы будут поданы до 13 марта этого года. Считаем, что процедура признания нашего предприятия банкротом проведена с нарушением действующего законодательства РФ, и данному факту в судах следующих инстанций будет дана правовая оценка», — сказал Батербиев.

Заявление о признании компании несостоятельной было подано производителем «Гудвилл-А» в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 765,2 тысячи рублей за поставленный товар. В рамках дела суд заменил «Гудвилл-А» на его правопреемника — «Ал Транс» — и в декабре 2015 года ввел в отношении «Висмы» процедуру наблюдения.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии решением от 6 февраля прошлого года открыл конкурсное производство на предприятии сроком на полгода. Отчет о результатах конкурсного производства суд рассмотрит 1 августа 2017-го. «Висма» настаивала на введении процедуры внешнего управления, что позволило бы, по мнению Батербиева, сохранить предприятие и погасить имеющиеся долги.

«Висма» работает на Северном Кавказе — заводы компании расположены в поселках Архыз, Вин-Сады, а также в Черкесске. «Висме» принадлежат права на такие бренды, как «Архыз», «Ессентуки», «Славяновская». По оценке исследовательской компании Euromonitor International, «Архыз» является второй по популярности природной минеральной водой на российском рынке.