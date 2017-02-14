Арбитражный суд признал банкротом производителя минеральной воды «Архыз»

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банкротом одного из ведущих российских производителей бутилированной минеральной воды «Висма» и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Интерфакс».

Заявление о признании компании несостоятельной было подано производителем «Гудвилл-А» в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 765,2 тысячи рублей за поставленный товар. В рамках дела суд заменил «Гудвилл-А» на его правопреемника — «Ал Транс» и в декабре 2015 года ввел в отношении «Висмы» процедуру наблюдения.

«Висма» работает на Северном Кавказе — заводы компании расположены в поселках Архыз, Вин-Сады, а также в Черкесске. «Висме» принадлежат права на такие бренды, как «Архыз», «Ессентуки», «Славяновская». По оценке исследовательской компании Euromonitor International, «Архыз» является второй по популярности природной минеральной водой на российском рынке.