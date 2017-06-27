В Петербурге покажут систему доступа в интернет для подводных лодок

На VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге покажут систему «Экран-ЦМ», позволяющую принимать телеканалы, и подключать оборудование подводных лодок и надводных кораблей к интернету. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«В настоящее время система действует на девяти судах ВМФ России, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий", фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и трех атомных подводных лодках...», — сказано в сообщении.

В компании подчеркивают, что система может быть установлена, как на военных кораблях, так и на гражданских судах.

Разработанный холдингом «Росэлектроника» комплекс «Экран-ЦМ» через спутниковый канал связи обеспечивает прием, как бесплатных телеканалов из состава государственных мультиплексированных пакетов, так и распространяемых сторонними спутниковыми операторами через платные сервисы, сообщает агентство.

23 июня сообщалось, что на салоне в Санкт-Петербурге пройдет презентация морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-МЕ». Этоэкспортная версия комплекса «Панцирь-М», разработанного по заказу ВМФ России.

