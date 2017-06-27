49-летний бывший футболист Мальдини проиграл в дебютном теннисном матче

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе с поражения. Об этом сообщает «Советский спорт». Видео было опубликовано YouTube-канале Alfredo L. Мальдини играл в оранжевой футболке.

В первом круге турнира серии «Челленджер» в Милане Мальдини в паре со своим тренером Стефано Ландонио проиграл поляку Томашу Беднареку и голландцу Дэвиду Пелу со счетом 1:6, 1:6. Игра продолжалась 42 минуты.

Мальдини выступал в составе «Милана» с 1984 по 2009 год. За это время он принял участие в 902 официальных матчах, что является рекордом клуба. Вместе с россонери защитник стал семикратным чемпионом Италии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Мальдини по разу выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы (1988) и мира (1990), а также завоевал серебро мирового первенства-1994 и серебряные медали ЧЕ-2000.