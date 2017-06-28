Аэропорт Амстердама запустит ускоренный контроль для безбагажных пассажиров

Аэропорт Амстердама Схипхол протестирует новую систему быстрого оформления пассажиров без багажа или с ручной кладью небольших размеров. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Она будет доступна для путешественников, едущих с сумками для ноутбуков, дамскими сумочкам и маленькими рюкзаками. Конкретные размеры ручной клади не уточняется. Определять, кто сможет воспользоваться новой услугой, будут сотрудники аэропорта.

В залах вылета аэропорта номер 1, 2 и 3 оборудуют специальные зоны с надписью «Только с небольшими сумками», где туристы смогут пройти ускоренную процедуру контроля.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Сервис заработает в субботу, 1 июля. Его будут тестировать до конца лета. К подобному режиму работы планируется прибегать только в часы пиковой нагрузки. По итогам эксперимента в аэропорту решат, внедрять ли такую схему на постоянной основе или нет.

Как поясняли представители Схипхола, сейчас все больше людей как в целях экономии, так и удобства предпочитают летать с ручной кладью. Однако это увеличивает нагрузку на контрольно-пропускные пункты в воздушных гаванях.

В феврале стало известно, что в Схипхоле в тестовом режиме запустили систему безопасности с распознаванием лиц пассажиров, которая отменит необходимость проверки паспорта или посадочного талона.