Следовавший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово

Пассажирский Boeing-767, направлявшийся из Москвы в Варадеро (Куба), вернулся в аэропорт Домодедово и совершил экстренную посадку. Об этом в среду, 28 июня, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отмечается, что лайнер компании Azur Air приземлился из-за отказа автоматики системы механизации.

Как сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах, после вылета из Домодедово экипаж доложил об отказе системы наддува кабины пилотов и подал сигнал бедствия. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. После этого Boeing принялся вырабатывать топливо и готовиться к посадке.

По данным собеседника агентства, лайнер будет заменен, и пассажиры продолжат полет на другом судне. Уточняется, что по неустановленной причине самолет вылетел с восьмичасовой задержкой.

В марте следовавший по маршруту Москва — Шанхай пассажирский авиалайнер компании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Незапланированную посадку запросил экипаж. Причиной данного решения стал сработавший датчик технической неисправности. На борту Boeing 777 находились 355 пассажиров и 14 членов экипажа.