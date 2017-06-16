Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге

Пассажирский лайнер авиакомпании Lufthansa с задымлением в кабине пилотов нарушил работу аэропорта Гамбурга. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июня. Экипаж следовавшего из Франкфурта самолета запросил вынужденную посадку из-за дыма на борту воздушного судна.

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В аэропорту лайнер уже ждали пожарные машины. Самолет благополучно сел, всех пассажиров и сотрудников Lufthansa эвакуировали. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Из-за ЧП авиагавань временно отказалась принимать все рейсы на прилет. Спустя некоторое время аэропорт снова заработал в штатном режиме. Что стало причиной задымления, пока неизвестно.

В октябре 2016 года десятки человек пострадали из-за задымления на борту лайнера британского перевозчика British Airways. Самолету в связи с этим пришлось экстренно сесть в Канаде.