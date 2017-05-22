В Хабаровске экстренно приземлился авиалайнер с 286 пассажирами

Самолет Airbus A330-300 с 286 пассажирами на борту приземлился в Хабаровске, причины возврата рейса в аэропорт вылета выясняются. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — пояснила Кравченко.

Командир воздушного судна, следовавшего рейсом SU-1711 из Хабаровска в Москву, вскоре после взлета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Как сообщает «Интерфакс», перед посадкой лайнер кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. По информации агентства, у самолета возникли неполадки с шасси.

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В пресс-службе «Аэрофлота» на Дальнем Востоке сообщили, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже.

1 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Незадолго до посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего более 20 пассажиров, в том числе иностранцы, получили множественные переломы.

29 марта в Екатеринбурге вынужденно сел летевший из Москвы в Шанхай пассажирский авиалайнер компании «Аэрофлот». Незапланированную посадку запросил экипаж. По предварительным данным, причиной случавшегося стал сработавший датчик технической неисправности.

27 марта самолет с игроками и тренерами сборной Казахстана по футболу совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана. «Самолет вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси», — написал у себя в Twitter казахстанский журналист Ербол Каиров.