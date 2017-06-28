Техмаш продемонстрировал новую версию зависающей противолодочной бомбы

Новую корректируемую противолодочную авиабомбу «Загон-2Э» представил на Международном Военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге концерн «Техмаш». Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс».

«Особенность бомбы заключается в способности "зависать" над поверхностью воды до четырех минут», — сообщили в «Техмаше», отметив, что по сравнению с предыдущими моделями, эффективность боеприпаса возросла почти в три раза, и на столько же снизилась себестоимость.

«Загон-2Э» предназначен для поражения подводных лодок в надводном положении, а также на глубине до 600 метров. Дальность обнаружения цели достигает 450 метров. Другие технические подробности пока не сообщаются.

Бомба разработана на базе Научно-исследовательского инженерного института в Балашихе. Она может обнаруживать подводные цели на глубине до 600 метров. с помощью активной гидроакустической системы наведения, после чего атаковать их. Масса бомбы составляет 120 килограммов, в том числе 35 килограммов взрывчатых веществ.