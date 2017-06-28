В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33

Объединенная двигателестроительная корпорация возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3, предназначенных для палубных истребителей Су-33 на Уфимском моторостроительном производственном объединении. Первая партия двигателей уже выпущена и поставлена заказчику, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с международного военно-морского салона МВМС-2017 в Санкт-Петербурге.

Новые двигатели производятся с учетом доработок, ранее внедренных в серийном производстве на другие моторы семейства АЛ-31Ф. Они предназначены для замены ранее поставленных двигателей серии 3 в ходе ремонта палубных истребителей. Отличием этой модификации АЛ-31Ф является наличие особого режима (ОР), который обеспечивает повышенную тягу при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.

Истребители Су-33 используются морской авиацией ВМФ РФ в составе 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка, базирующегося на аэродроме Североморск-3 и совершающего полеты с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов». В настоящее время самолеты этого типа проходят ремонт с продлением срока службы.