Сбитый автобусом британец встал и пошел в пивную

В британском городе Рединг, графство Беркшир, 53-летний Саймон Смит (Simon Smith) попал под автобус, но тут же встал и как ни в чем не бывало направился в паб. Об этом сообщает издание The Guardian.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что идущего по улице мужчину сбил потерявший управление автобус. Удар отбросил пострадавшего на шесть метров. Несмотря на это, он тут же поднялся на ноги и через несколько секунд скрылся за дверями паба «Пурпурная черепаха», к которому шел перед ДТП.

Мужчина отделался царапинами и ссадинами. По словам Смита, ему повезло, что он остался в живых. О причине инцидента не сообщается.

В мае сообщалось, что в Китае попавшая под автомобиль девочка отделалась царапинами.