В Англии прошли состязания по катанию сыра с высокого холма

В британском селе Брокворт, графство Глостершир, состоялось ежегодное состязание по катанию сыра. Об этом сообщает Reuters.

Перед холмом Куперз-хилл, располагающимся возле Брокворта, собрались тысячи зрителей. Сыр сбросили с вершины высотой около 180 метров. Головка покатилась вниз со скоростью, достигающей 112 километров в час, а участники состязания бросились за ней в погоню.

Большинству соревнующихся не удалось удержаться на ногах. Они кубарем полетели по скользкому от дождя склону, получая шишки, ссадины и сотрясения мозга.

Победителем среди мужчин стал 29-летний военнослужащий Крис Андерсон (Chris Anderson). В женской гонке лидерство захватила 18-летняя Киви Морган (Keavy Morgan). Их наградили большими головками сыра.

Состязания по катанию сыра проводятся на Куперз-хилл с 1826 года.

В январе сообщалось, что в Великобритании прошел Всемирный чемпионат по метанию традиционного шотландского блюда хаггис.