Эрдоган заявил о возможности проведения новой военной операции в Сирии

Турция готова провести военную операцию на севере Сирии и включить в свою зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить там возникновения курдского государства. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил «Известиям».

По словам турецкого президента, Анкара готова пойти на подобные меры «при малейшей угрозе».

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"», — рассказал Эрдоган газете.

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Кроме того, Эрдоган выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами» из курдских организаций «Партии демократического союза» (PYD) и ее военного крыла «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Речь идет о США, которые обучают и оснащают вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их в борьбе против террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), отмечает газета.

Также «Известия» указывают, что заявление Эрдогана вызвало серьезную озабоченность в России и США. Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами, отмечает издание.

Операция «Щит Евфрата» проводилась турецкими вооруженными силами на территории Сирии с августа 2016 по март 2017 года. Основная заявленная цель миссии — ликвидация на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и созданию на этих территориях зоны безопасности.

