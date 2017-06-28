СМИ сообщили о намерении «Газпрома» уйти с турецкого рынка

Группа «Газпрома» может продать доли в Bosphorus gas и Akfel Holding. Таким образом, российская компания может полностью уйти с внутреннего турецкого рынка, оставшись импортером газа. Об этом в среду, 28 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их сведениям, Газпромбанк (ГПБ) завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей в двух импортерах российского газа в Турцию, — Enerco и Avrasya. Promak, это совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding.

Как полагает издание, уход с рынка может усилить переговорную позицию позицию «Газпрома» в ценовых спорах, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса.

В начале мая 2017 года «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

