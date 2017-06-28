Предварительная экспертиза иконы поставила под сомнение авторство Андрея Рублева

Предварительные результаты экспертизы серии икон «Звенигородский чин», атрибутированных как работа Андрея Рублева, ставят под сомнение авторство художника. Об этом в среду, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение Третьяковской галереи, поступившее в распоряжение агентства.

«Cравнение демонстрирует значительные различия между приемами того мастера (или мастеров), который исполнил иконы "Звенигородского чина" и автора иконы "Святой Троицы"», — говорится в документе.

«Различия касаются практически всех элементов, составляющих индивидуальную художественную манеру, и являются столь существенными, что не могут быть объяснены эволюцией приемов одного мастера, даже с учетом того обстоятельства, что эти произведения разделяет почти четверть века», — уточняется в заключении.

В пресс-службе галереи заявили, что технико-технологическая экспертиза будет завершена до конца 2017 года: «Выводы делать рано. Результаты исследований, как уже проведенных, так и тех, которые еще предстоит осуществить, будут изложены в соответствующей публикации, которую мы надеемся представить широкой публике в течение ближайшего года».

«Звенигородский чин» представляет собой три иконы с изображением Спасителя, архангела Михаила и апостола Павла. Работа хранится в Третьяковской галерее за подписью «Андрей Рублев». Ранее в июне экспертный совет музея объявил, что атрибуция этих икон кисти художника отведена, их автором является другой мастер из «византийско-русского» круга.

