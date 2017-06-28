В Петербурге продемонстрировали морскую версию «Панциря»

На площадке международного военно-морского салона МВМС-2017 в Санкт-Петербурге продемонстрирован образец зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-МЕ», разработанного Тульским КБП, сообщил корреспондент «Ленты.ру». Новая система ПВО ближнего боя может поражать цели на дистанции до 20 и на высотах до 15 километров.

Установка объединяет в себе два шестиствольных блока 30-миллиметрового калибра, два счетверенных пакета зенитных управляемых ракет и интегрированную радиолокационно-оптическую систему управления вооружением.

«Зона поражения ЗУР увеличена с 10 до 20 километров по дальности и с 3 до 15 километров по высоте. Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и всесуточность работы комплекса. Все процессы автоматизированы, экипаж обеспечивает только наблюдение и контроль», — отметил генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» создан на основе сухопутной модели зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», в нескольких модификациях поставляемого Вооруженным силам РФ и на экспорт.