Порошенко обнаружил причину коррупции на Украине в советском наследии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проблема коррупции на Украине тяжело поддается устранению из-за советского наследия. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro, опубликованном во вторник, 27 июня.

Отвечая на вопрос о том, почему коррупцию на Украине «так сложно и долго искореняют», Порошенко сказал, что «она идет издалека — от советской системы коррупции, глубоко укорененной в обществе и в умах каждого».

При этом украинский президент отметил, что даже в таких условиях украинской власти удалось добиться «блестящих результатов» в борьбе с коррупцией.

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Также Порошенко указал, что ему сложно проводить реформы из-за вооруженного конфликта на востоке страны. «Непросто проводить реформы в воюющей стране. Однако, это именно то, что мы сумели сделать. Нам удалось стабилизировать инфляцию, восстановить экономический рост и снизить бюджетный дефицит», — сказал Порошенко.

В апреле Украина заняла первое место в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Подавляющее большинство опрошенных организацией представителей украинского бизнеса (88 процентов) указали, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране.