СМИ сообщили о продаже украинцам мест в очереди за биометрическими паспортами

На Украине сотрудники паспортных столов начали продавать клиентам турфирм места в очередях для оформления биометрических паспортов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам источника агентства, «на данный момент такие услуги предлагают практически все паспортные столы» региональных подразделений Государственной миграционной службы страны. Турфирмы передают телефоны заинтересованных клиентов посредникам, которые назначают время и дату сдачи необходимых документов.

«С нами напрямую связываются люди из ОВИРов и предлагают места за деньги, мы предлагаем это нашим клиентам», — отметил собеседник. Он пояснил, что туристические агентства не имеют отношения к отсутствию талонов на запись в паспортных столах. «Проблема в стране, в коррупции. Есть спрос, будет и предложение», — добавил он.

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В то же время, по словам источника, минимальная цена такого предложения — 2000 гривен (4,5 тысячи рублей). При этом, как сообщается на сайте украинской миграционной службы, официальная стоимость оформления загранпаспорта за 20 дней составляет 557 гривен (около 1300 рублей), а срочного — 810 гривен (1850 рублей).

Агентство отмечает, что оформлением и выдачей биометрических паспортов в стране, помимо миграционной службы, занимаются паспортный сервис «Документ» и Центры предоставления административных услуг.

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня. Согласно соглашению, достигнутому между Киевом и Брюсселем, граждане страны смогут находиться в странах — участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.