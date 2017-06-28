СМИ узнали мотив пытавшейся зарезать спящих мать и детей жительницы Видного

Видновский городской суд Московской области арестовал до 27 августа местную жительницу, пытавшуюся зарезать спящих дочерей и собственную мать. Об этом в среду, 28 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, женщина тяжело переживала развод и якобы из-за этого набросилась на родных.

27 июня Следственный комитет сообщил о задержании 31-летней подозреваемой в покушении на убийство. По данным ведомства, в ночь на 27 июня подозреваемая кухонным ножом нанесла удар в грудь своей спящей 52-летней матери, после чего этим же ножом нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям, 11 и 2 лет. Пострадавшие госпитализированы.

14 июня стало известно об убийстве женщины в Астрахани. Она скончалась в больнице, ее сын госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ранениями, а дочь не может говорить после перенесенного шока. Женщина была знакома с убийцей и сама открыла ему дверь своей квартиры. Подозреваемого задержали соседи жертвы.

