Двадцатиметровый мост из паутины показали на видео

YouTube-канал BBC Earth опубликовал видео, в котором показано, как паук Caerostris darwini создает многометровые «мосты» из паутины. На ролик обратило внимание издание Gizmodo.

Этот вид пауков способен производить длинную нить, которая подхватывается ветром и протягивается на 20-25 метров. Несмотря на свои гигантские размеры, паутина достаточно прочная, чтобы выдержать вес C.darwini, который использует ее для создания больших ловчих сетей. Волокно по своей способности деформироваться без нарушения целостности превосходит паутины, выделяемые другими членистоногими.