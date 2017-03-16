Пауков признали убийцами миллионов животных

Зоологи из Базельского университета в Швейцарии и Лундского университета в Швеции выяснили, что пауки убивают сотни миллионов насекомых и других мелких животных в год. Общий вес их жертв составляет 400-800 миллионов тонн. Выводы ученых опубликованы в журнале The Science of Nature, кратко о них сообщает сайт Phys.org.

Общий вес всех пауков на Земле составляет 25 миллионов тонн. 90 процентов их жертв являются насекомыми, однако крупные тропические пауки способны отлавливать небольших позвоночных — лягушек, ящериц, змей, птиц и летучих мышей. Восьминогие членистоногие убивают большое количество насекомых в лесах и на лугах, тем самым контролируя их численность в диких экосистемах.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, люди по всей планете съедают 400 миллионов тонн мяса и рыбы ежегодно, что сравнимо с биомассой, поглощаемой пауками.

Пауки (аraneae) являются одной из наиболее широко распространенных и богатых видами групп хищников. Этот отряд членистоногих включает более 40 тысяч видов.