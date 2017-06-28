Униженный популярной моделью охранник стал звездой Instagram

Униженный популярной моделью Кристианом Бернсом (Christian Burns) охранник Джозеф Хернандес (Joseph Hernandez) стал звездой Instagram. Один из роликов с записью перепалки был опубликован в YouTube-аккаунте John Hill.

На видео, которое было снято во время фестиваля VidCon, произошла драка между охраной и посетителем мероприятия. Недовольный действиями секьюрити Бернс подошел к Хернандесу и принялся оскорблять мужчину. «Я знаменитость, а ты нет. У меня больше денег, чем у тебя. Ты урод, а я красавец и зарабатываю кучу денег. Иди убейся. Да ты просто крестьянин», — хвастался он.

Поведение Бернса вызвало негативную реакцию пользователей сети. Из-за критики и множества негативных комментариев молодому человеку даже пришлось закрыть свой Instagram-аккаунт. «Вскоре будет опубликована правда о конфликте на VidCon», — говорится в описании профиля.

На защиту Хернандеса встали популярные блогеры, которые поочередно сфотографировались с униженным охранником, извинились перед ним от лица YouTube-сообщества и призвали своих поклонников подписаться на его Instagram-аккаунт.

I just wanna say thank you all for the support and kind words guys!!!!! A post shared by Joseph Hernandez "5225" (@djoes_the_kid) on Jun 25, 2017 at 11:53pm PDT

В итоге за три дня на Instagram Хернандеса подписалось более 90 тысяч человек, а сам охранник превратился в модного в социальных сетях блогера.