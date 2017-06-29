Родственники фигурантов дела об убийстве Немцова пожалуются в ЕСПЧ

Родственники подсудимых, признанных виновными в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова подадут жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили адвокаты фигурантов дела после оглашения в четверг вердикта в Московском окружном военном суде, их слова приводит ТАСС.

«Нарушений было огромное количество, нарушалось право подсудимых на защиту», — аргументировала это действие адвокат одного из фигурантов дела Анна Бюрчиева.

При этом представители защиты отметили, что ставить точку в этом деле пока рано. После оглашения приговора будет подана апелляция в Верховный суд РФ. «С учетом того, что присяжные сочли обвиняемых не заслуживающими снисхождения, наказание им будет назначено самое жесткое», — предположил адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин.

Ранее 29 июня суд присяжных вынес обвинительный вердикт пятерым фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова. По мнению коллегии, преступление было совершено Зауром Дадаевым совместно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и ныне покойным Бесланом Шавановым.

Бориса Немцова убили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По данным следствия, предполагаемый организатор покушения Руслан Мухудинов, находящийся сейчас в розыске, предложил киллерам 15 миллионов рублей за убийство.