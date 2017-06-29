НАТО усилит ядерный потенциал

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил об усилении потенциала ядерного сдерживания НАТО. Об этом он рассказал после встречи министров обороны Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Материалы по теме Все очень плохо Почему новая холодная война опаснее старой

По его словам, решение НАТО об усилении своего военного потенциала «затрагивает все сферы — от кибербезопасности до ядерного сдерживания». На встрече было принято решение о необходимости дальнейшего наращивания военных возможностей альянса в рамках увеличения оборонных бюджетов входящих в него государств.

27 июня председатель военного комитета альянса генерал Петр Павел заявил, что НАТО столкнулась со стремлением России нарастить свой военный потенциал «практически на каждом уровне». По его словам, оценка угрозы основана на двух элементах — возможности и намерении. При этом, когда речь идет о возможностях, то «нет сомнений» в том, что Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах вооружений. В Москве ответили, что, распространяя сообщения о растущей военной мощи России, НАТО пытается воздействовать на политическую и экономическую ситуацию в Европе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, затратив при этом меньшие средства не в ущерб эффективности. «Это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле», — сказал Путин. По его словам, попытки нарушить ядерный баланс в мире.являются «большой ошибкой».